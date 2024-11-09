У неділю Україну накриє туман, вночі до 3° морозу

У неділю 10 листопада у низці областей України вночі та вранці очікується туман, вночі температура опуститься до 3° морозу.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 10 листопада, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні без опадів, лише на півдні Одещини дощ. У західних, північних та центральних областях вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

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Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у південних областях та в Криму 2-7° тепла; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та в південній частині 7-12°.

На Київщині без опадів, вночі та вранці туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2°, вдень 6-8° тепла.

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У Києві та області вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. І рівень небезпечності, жовтий.