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У Шевченківському районі Києва горів 4-поверховий котедж, є травмований

Ольга Глущенко Понеділок, 2 грудня 2024, 00:38
У Шевченківському районі Києва горів 4-поверховий котедж, є травмований
у Шевченківському районі сталася пожежа, фото: ДСНС

Ввечері у неділю, 1 грудня, у Шевченківському районі столиці сталося загорання на першому поверсі чотириповерхового котеджу квартирного типу. Пожежники врятували 11 людей, серед яких дитина, одна особа отримала травму.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "1 грудня о 21:32 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці".

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Деталі: У ДСНС повідомили, що загоряння сталося на першому поверсі чотириповерхового котеджу квартирного типу.

Під час гасіння надзвичайники врятували дитину з вікна 4 поверху. Також було врятовано ще 10 осіб, з яких одна – травмована.

 
фото: ДСНС
 
фото: ДСНС

Рятувальники додали, що пожежу вдалося ліквідувати о 21:51, причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.

Київпожежа
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