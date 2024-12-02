У Шевченківському районі Києва горів 4-поверховий котедж, є травмований
Понеділок, 2 грудня 2024, 00:38
Ввечері у неділю, 1 грудня, у Шевченківському районі столиці сталося загорання на першому поверсі чотириповерхового котеджу квартирного типу. Пожежники врятували 11 людей, серед яких дитина, одна особа отримала травму.
Джерело: ДСНС
Дослівно ДСНС: "1 грудня о 21:32 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці".
Реклама:
Деталі: У ДСНС повідомили, що загоряння сталося на першому поверсі чотириповерхового котеджу квартирного типу.
Під час гасіння надзвичайники врятували дитину з вікна 4 поверху. Також було врятовано ще 10 осіб, з яких одна – травмована.
Рятувальники додали, що пожежу вдалося ліквідувати о 21:51, причину загоряння встановлюватимуть правоохоронці.