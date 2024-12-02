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Росіяни атакували ЗСУ на Курщині 16 разів та влаштували навалу штурмів на 2 напрямках фронту

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 грудня 2024, 08:24
Росіяни атакували ЗСУ на Курщині 16 разів та влаштували навалу штурмів на 2 напрямках фронту
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, 81 атаку російських загарбників захисники відбили на Покровському та Курахівському напрямках. На Курщині захлинулось 16 штурмів ворога.

Джерело: зведення генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог десять разів штурмував у районах населених пунктів Стариця, Тихе, Вовчанськ та в напрямку Козачої Лопані.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Кругляківки, Глушківки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку ворог атакував вісім разів. Намагався просунутись уперед поблизу Дружелюбівки, Греківки, Григорівки, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районі Часового Яру.

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На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Торецька та в напрямку Щербинівки.

На  Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурмових і наступальних дії агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 48 атак позицій наших військ поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки та Ганнівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 24 наступальні дії на позиції  українських підрозділів у районах Костянтинопольського, Трудового, Великої Новосілки, Новосілки, Нового Комара та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники намагалися штурмувати позиції наших підрозділів чотири рази, успіху ці дії їм не принесли.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 16 атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та авіацію по районах українських  населених пунктів.

Воїни ЗСУ завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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