Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

В Україні в найближчі дні без істотних опадів, вранці місцями туман

Ірина БалачукПонеділок, 2 грудня 2024, 13:01
В Україні в найближчі дні без істотних опадів, вранці місцями туман
Фото ілюстративне з pixabay.com

У найближчі дні в Україні очікується прохолодна погода, істотні опади синоптики не прогнозують.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "3-5 грудня без істотних опадів. 3 грудня в західних областях, 4 грудня в Україні, крім сходу, 5 грудня на Правобережжі вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с".

Реклама:

Деталі: 3 грудня без опадів, вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та заході країни 1-6° тепла. 

У Києві у вівторок без опадів, вночі 1°-3° морозу, вдень до 2° тепла, вітер південно-східний, 3-8 м/с. 

 
Погода 3 грудня 
Скриншот з meteo.gov.ua

4 грудня хмарно з проясненням, без істотних опалів, вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с".

РЕКЛАМА:

У Києві у середу без істотних опадів, вночі -2°-4°, вдень -1°+1°, вітер південно-східний, 3-8 м/с. 

 
Погода 4 грудня
Скриншот з meteo.gov.ua

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Усі новини...
погода
У перший день зими Україну вкриє туман
У найближчі дні на українців чекає снігодощ та ожеледиця
В Україні подекуди очікуються сніг з дощем
Останні новини
22:29
Як лікувати ГРВІ у немовлят: поради лікаря
22:16
Росіяни увечері поновили атаку ударними БпЛА
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: