В Україні в найближчі дні без істотних опадів, вранці місцями туман

У найближчі дні в Україні очікується прохолодна погода, істотні опади синоптики не прогнозують.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "3-5 грудня без істотних опадів. 3 грудня в західних областях, 4 грудня в Україні, крім сходу, 5 грудня на Правобережжі вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с".

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Деталі: 3 грудня без опадів, вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та заході країни 1-6° тепла.

У Києві у вівторок без опадів, вночі 1°-3° морозу, вдень до 2° тепла, вітер південно-східний, 3-8 м/с.

Погода 3 грудня Скриншот з meteo.gov.ua

4 грудня хмарно з проясненням, без істотних опалів, вночі від 1° тепла до 5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с".

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У Києві у середу без істотних опадів, вночі -2°-4°, вдень -1°+1°, вітер південно-східний, 3-8 м/с.