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Перспективи для інвестицій всередині країни

Суперник Орбана обіцяє швидко вирішити суперечності з ЄС після приходу до влади

Олег Павлюк, Олександр ШумілінПонеділок, 2 грудня 2024, 17:55
Суперник Орбана обіцяє швидко вирішити суперечності з ЄС після приходу до влади
Фото: Getty Images

Угорський опозиційний політик Петер Мадяр, лідер найбільшої опозиційної партії "Тиса", обіцяє в разі перемоги на наступних виборах вирішити багаторічну суперечку з ЄС і розблокувати мільярди євро з фондів.

Джерело: Мадяр в інтервʼю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Мадяр стверджує, що угорський уряд на чолі з Віктором Орбаном втратив довіру інвесторів, а підозри в корупції призвели до заморожування близько 20 мільярдів євро з ключових фондів ЄС.

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Опозиціонер каже, що в разі перемоги своєї партії "Тиса" на виборах наслідуватиме приклад прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який швидко відновив доступ до фондів ЄС після приходу до влади в грудні 2023 року.

"Кошти ЄС будуть першим пунктом на нашому порядку денному. Ключове завдання – наслідувати Туска в підготовці та переговорах щодо цього. Нам потрібні ці гроші", – зазначив Мадяр.

Також він вважає, що для посилення стабільності угорської економіки вона має перейти на євро.

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"Ми хочемо передбачуваний обмінний курс форинта і хотіли б мати дату вступу до єврозони… Я знаю, що євро має переваги і недоліки. Але воно дає стабільність і передбачуваність для ринків, для угорських підприємців і угорців", – пояснив політик.

Партія "Тиса", яку Мадяр створив за кілька тижнів до виборів до Європейського парламенту в червні, стрімко наростила рейтинг і стала найбільшою опозиційною в Угорщині.

Опубліковані в жовтні два опитування навіть показали перевагу "Тиси" над партією Віктора Орбана "Фідес".

Зазначимо, що наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.

Більше про те, хто такий Петер Мадяр, читайте у статті: Альтернатива для Угорщини.

ОрбанЄС
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