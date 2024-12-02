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Зеленський розповів про небезпеку розмови Шольца з Путіним

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 2 грудня 2024, 20:38
Зеленський розповів про небезпеку розмови Шольца з Путіним
Шольц і Зеленський. Фото - ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца з Володимиром Путіним підважує ізоляцію кремлівського диктатора.

Джерело: Зеленський сказав на пресконференції в Києві у понеділок, 2 грудня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський підтвердив, що знав про наміри німецького канцлера "комунікувати з російською стороною" – "так само, як і Олаф знав моє ставлення до цього".

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"Я справді вважаю, що ізоляція Путіна – санкційна, дипломатична тощо – вона посилює більше Україну і послаблює Путіна", – пояснив глава держави.

На його думку, після дзвінка Шольца в Європі та за її межами "може статись через різні причини, що після однієї розмови йде друга, третя, пʼята розмова, тому що іноді лідери хочуть забрати лідерство до себе".

"І я вважаю, що в цьому може бути потім така собі хвиля фактично визнання Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну", – констатував Зеленський.

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Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля.

Тоді президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Читайте також: 60 хвилин сорому Шольца: що у Німеччині думають про спроби канцлера відновити діалог з Путіним.

ШольцПутін
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