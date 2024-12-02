Росія вдарила трьома ракетами по Кривому Рогу, працювала ППО

Увечері 2 грудня російська армія завдала авіаційного удару по місту Кривий Ріг, внаслідок якого постраждали двоє людей. ППО збила три ракети.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Дослівно: "О 17.30 та 19.30 2 грудня 2024 року російська тактична авіація завдала удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків Су-34 та Су-57".

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Деталі: Військові повідомили, що всі три ракети було збито протиповітряною обороною повітряного командування "Схід".

Що передувало:

2 грудня росіяни атакували Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, внаслідок чого поранення зазнали чоловіки 21, 53 та 85 років.