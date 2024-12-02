Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Канада слідом за країнами Балтії анонсувала санкції для чиновників у Грузії

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 2 грудня 2024, 21:20
Канада слідом за країнами Балтії анонсувала санкції для чиновників у Грузії
Ілюстративне фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі на пресконференції з главами МВС країн Балті оголосила про запровадження санкцій проти грузинських посадовців,  які причетні до порушень прав людини або корупції.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Interpressnews

Деталі: Жолі наголосила, що на тлі останніх подій Канада висловлює солідарність з грузинським народом, "і ми дуже стурбовані тим, що Росія намагається зробити в Грузії".

Реклама:

"Ми будемо слідувати прикладу (країн Балтії. – Ред.) в цьому звʼязку, ми будемо вводити санкції проти фізичних і юридичних осіб, які причетні до порушень прав людини або корупції, на основі режиму санкцій", – додала вона.

Глава канадського МЗС додала, що подробиці будуть оголошені "найближчими днями".

Три країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – раніше спільно домовилися про запровадження національних санкцій проти тих, "хто бере участь у придушенні законних протестів в Грузії.

РЕКЛАМА:

Серед іншого, під обмеження потрапили міністр внутрішніх справ Грузії Вахтанг Гомелаурі та почесний голова керівної партії Грузії "Грузинська мрія" Бідзіна Іванішвілі.

Нагадаємо: у Грузії кілька днів тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Тбілісі розпочинає революцію".

КанадаГрузіясанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прилетів у Париж

Fitch залишив рейтинг України на рівні “обмеженого дефолту”

Друга партія F-16 від Данії вже в Україні – Зеленський

Шольц після розмови з Трампом: Ми зможемо виробити стратегію щодо України

відеоКомандувач ВМС показав полювання на ворога у Чорному морі

ISW: Розміщення "Орєшніка" в Білорусі не збільшує ризиків ударів по Україні чи країнах НАТО

Усі новини...
Канада
Трамп пригрозив відразу після вступу на посаду накласти мита на товари Канади, Мексики і Китаю
Канада запевнила, що "дотримається своїх зобов’язань" щодо арешту Нетаньягу
Україні передали обіцяну Канадою систему ППО NASAMS
Останні новини
14:22
Германські воїни у римські часи могли вживати стимулятори: вчені знайшли докази
14:04
Зеленський прилетів у Париж
14:01
футболКолишній нападник "Динамо" та "Шахтаря" оголосив про завершення кар'єри
13:55
Fitch залишив рейтинг України на рівні “обмеженого дефолту”
13:43
Президентка Грузії вирушила до Парижа
13:26
Мексика зробить усе можливе, аби зберегти торгову угоду із Канадою та США
13:11
фотоСпробував "віджати" гніздо: до жителів поблизу Вернадського навідався войовничий "інспектор"
13:10
відеоУ Сирії повстанці заявили про контроль міста Дараа, знесли пам’ятник Асаду
12:56
колонкаРеволюція у футболі: як Іспанія стала першою командою, яка перемогла Англію
12:43
За добу Україна імпортує 12 тисяч мегаватів з ЄС
Усі новини...
Реклама:
Реклама: