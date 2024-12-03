В Україні створили 10 нових батальйонів з розмінування звільнених територій

У цьому році в Україні створили 10 нових батальйонів з розмінування, які зачищають деокуповані території від вибухонебезпечних предметів.

Джерело: начальник управління протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Олег Шуварський, цитує Суспільне

Деталі: За словами Шуварського, ці підрозділи вже проходять сертифікацію як оператори протимінної діяльності, а їх технічний потенціал продовжує зростати завдяки підтримці міжнародних партнерів.

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Кількість машин механізованого розмінування в Україні збільшилася з двох одиниць на початку року до 52, із яких 42 перебувають у Збройних силах України, а 10 – у Державній спеціальній службі транспорту. На 2025 рік заплановано подальше нарощування кількості машин для розмінування.

Пряма мова Шуварського :"Ми ведемо переговори з міжнародними партнерами щодо постачання додаткової техніки, яка стане важливим елементом гуманітарного розмінування".

Деталі: Наразі парк машин складається переважно з іноземної техніки, таких як Docking, Bažena, GCS і Scan Jack, а також машин вітчизняного виробництва від Харківського заводу.

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Він підкреслив, що розмінування деокупованих територій залишається складним завданням через зміни тактики армії РФ. За словами Шуварського, армія РФ активно використовує нестандартні методи мінування, наприклад, безсистемне розміщення мін, протипіхотні міни з пластиковими корпусами, а також міни з електромагнітними підривачами. Особливо небезпечними є протипіхотні міни типу ПФМ-1С, які часто скидаються з дронів у населених пунктах, створюючи загрозу для цивільного населення.

З початку повномасштабного вторгнення підрозділи сил безпеки та оборони очистили понад 500 тисяч км квадратних території України та знищили понад 800 тисяч вибухонебезпечних предметів.

За 2024 рік було створено 10 нових батальйонів розмінування, які зараз проходять сертифікацію як оператори протимінної діяльності.

Міністерство оборони також планує збільшити кількість кваліфікованих саперів, залучаючи до роботи ветеранів, які не можуть виконувати бойові завдання, але здатні брати участь у гуманітарному розмінуванні. Ветеранів планують долучати до аналізу космічних знімків, інформування населення та технічного обстеження територій.

У 2024 році Україна досягла значних успіхів у сфері розмінування, водночас стикаючись із новими викликами. План на 2025 рік передбачає подальше збільшення технічного потенціалу та залучення спеціалістів для забезпечення безпеки на звільнених територіях.

Нагадаємо: За даними уряду, кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні до теперішнього часу сягнула майже 70, а кількість саперів перевищила 4 тисячі, у країні працюють понад 150 одиниць спеціалізованих протимінних машин.