Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

В Україні створили 10 нових батальйонів з розмінування звільнених територій

Ольга Глущенко Вівторок, 3 грудня 2024, 06:06
В Україні створили 10 нових батальйонів з розмінування звільнених територій
ілюстративне фото ДСНС

У цьому році в Україні створили 10 нових батальйонів з розмінування, які зачищають деокуповані території від вибухонебезпечних предметів.

Джерело: начальник управління протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Олег Шуварський, цитує Суспільне

Деталі: За словами Шуварського, ці підрозділи вже проходять сертифікацію як оператори протимінної діяльності, а їх технічний потенціал продовжує зростати завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Реклама:

Кількість машин механізованого розмінування в Україні збільшилася з двох одиниць на початку року до 52, із яких 42 перебувають у Збройних силах України, а 10 – у Державній спеціальній службі транспорту. На 2025 рік заплановано подальше нарощування кількості машин для розмінування.

Пряма мова Шуварського :"Ми ведемо переговори з міжнародними партнерами щодо постачання додаткової техніки, яка стане важливим елементом гуманітарного розмінування".

Деталі: Наразі парк машин складається переважно з іноземної техніки, таких як Docking, Bažena, GCS і Scan Jack, а також машин вітчизняного виробництва від Харківського заводу.

РЕКЛАМА:

Він підкреслив, що розмінування деокупованих територій залишається складним завданням через зміни тактики армії РФ. За словами Шуварського, армія РФ активно використовує нестандартні методи мінування, наприклад, безсистемне розміщення мін, протипіхотні міни з пластиковими корпусами, а також міни з електромагнітними підривачами. Особливо небезпечними є протипіхотні міни типу ПФМ-1С, які часто скидаються з дронів у населених пунктах, створюючи загрозу для цивільного населення.

З початку повномасштабного вторгнення підрозділи сил безпеки та оборони очистили понад 500 тисяч км квадратних території України та знищили понад 800 тисяч вибухонебезпечних предметів.

За 2024 рік було створено 10 нових батальйонів розмінування, які зараз проходять сертифікацію як оператори протимінної діяльності.

Міністерство оборони також планує збільшити кількість кваліфікованих саперів, залучаючи до роботи ветеранів, які не можуть виконувати бойові завдання, але здатні брати участь у гуманітарному розмінуванні. Ветеранів планують долучати до аналізу космічних знімків, інформування населення та технічного обстеження територій.

У 2024 році Україна досягла значних успіхів у сфері розмінування, водночас стикаючись із новими викликами. План на 2025 рік передбачає подальше збільшення технічного потенціалу та залучення спеціалістів для забезпечення безпеки на звільнених територіях.

Нагадаємо: За даними уряду, кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні до теперішнього часу сягнула майже 70, а кількість саперів перевищила 4 тисячі, у країні працюють понад 150 одиниць спеціалізованих протимінних машин.

Українарозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Усі новини...
Україна
Заява МЗС: Україна відмовляється від альтернативних до членства у НАТО гарантій
Генштаб: Сили оборони відбили понад 100 атак росіян на Покровському та Курахівському напрямках
Кремль почав навчати чиновників, як подати "перемогу" у війні для росіян
Останні новини
22:29
Як лікувати ГРВІ у немовлят: поради лікаря
22:16
Росіяни увечері поновили атаку ударними БпЛА
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
Усі новини...
Реклама:
Реклама: