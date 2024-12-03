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Росіяни вночі били по Нікополю – пошкодили гімназію, санаторій, будинки

Ірина БалачукВівторок, 3 грудня 2024, 08:07
Росіяни вночі били по Нікополю – пошкодили гімназію, санаторій, будинки
ФОТО З TELEGRAM СЕРГІЯ ЛИСАКА

Російські окупанти двічі за ніч обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені гімназія, санаторій, приватні житлові будинки, ЛЕП, газогогони та автомобілі.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова очільника області: "Цієї ночі агресор двічі обстріляв Нікополь. Спершу з РСЗВ "Град", потім – з важкої артилерії.

Пошкоджені гімназія, санаторій, 7 приватних будинків, 3 господарські споруди, 2 гаражі, 3 авто та причіп. Понівечені лінії електропередач і газогони".

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Фото з telegram СЕргія Лисака 

Деталі: За словами Лисака, минулося без жертв та постраждалих. 

 
Фото з telegram СЕргія Лисака 

Вранці 3 грудня загарбники поцілили по місту дроном-камікадзе. Наслідки цього удару уточнюються, підсумував голова ОВА.

 
Фото з telegram СЕргія Лисака 

НікопольДніпропетровська область
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