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Литва готова надати притулок президентці Грузії  

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 3 грудня 2024, 09:56
Литва готова надати притулок президентці Грузії  
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Фото з Facebook

Литва за потреби готова надати притулок президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, заявила старша радниця литовського президента Аста Скайсгіріте.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Пряма мова Скайсгіріте: "Звісно, що Литва надала б притулок (Зурабішвілі, – ред.), якби виникла така необхідність".

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Деталі: Водночас вона наголосила, що президентка Грузії наразі "чітко дала зрозуміти, що буде стояти зі своїм народом в Тбілісі".

Передісторія:

  • У Грузії впродовж кількох днів тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року. Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями.
  • Три країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – раніше спільно домовилися про запровадження національних санкцій проти тих, "хто бере участь у придушенні законних протестів в Грузії.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Тбілісі розпочинає революцію"

ГрузіяЛитвапрезидент
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