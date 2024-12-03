Литва готова надати притулок президентці Грузії  

Литва за потреби готова надати притулок президентці Грузії Саломе Зурабішвілі, заявила старша радниця литовського президента Аста Скайсгіріте.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Пряма мова Скайсгіріте: "Звісно, що Литва надала б притулок (Зурабішвілі, – ред.), якби виникла така необхідність".

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Деталі: Водночас вона наголосила, що президентка Грузії наразі "чітко дала зрозуміти, що буде стояти зі своїм народом в Тбілісі".

Передісторія:

У Грузії впродовж кількох днів тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року. Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями.

Три країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – раніше спільно домовилися про запровадження національних санкцій проти тих, "хто бере участь у придушенні законних протестів в Грузії.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Тбілісі розпочинає революцію"