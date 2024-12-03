Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

В Україні найближчими днями похолоднішає, опадів не очікується, місцями туман

Анастасія ПроцВівторок, 3 грудня 2024, 13:01
В Україні найближчими днями похолоднішає, опадів не очікується, місцями туман
Ілюстративне фото: Getty Images

4 та 5 грудня в Україні очікується переважно суха погода з туманами на заході та північному сході вночі й уранці. Температура коливатиметься від 5° морозу до 5° тепла, в Карпатах вночі до -10°. У Києві стовпчики термометрів вдень триматимуться близько 0°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу очікується переважно суха погода. На заході та північному сході місцями можливий туман вночі та вранці. Вітер південно-східний, швидкість 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних і західних регіонах вдень 0-5° тепла, а в Криму до 9°. У Карпатах вночі температура знизиться до -10°, вдень близько 0°. 

Реклама:

У Києві вночі 1-3° морозу, вдень температура сягатиме близько 0°.

5 грудня опадів також не прогнозують. У західних областях можливий туман уночі й уранці. Вітер переважно південно-східний, на сході та півдні північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Карпатах уночі буде до -9°, вдень близько 0°.

У столиці 5 грудня очікується схожа погода: вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°, вітер південно-східний.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Усі новини...
погода
Цьогорічна осінь у Києві була однією з найтепліших: 11 рекордів
В Україні в найближчі дні без істотних опадів, вранці місцями туман
У перший день зими Україну вкриє туман
Останні новини
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
Байден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
19:30
Туск: Після Сирії світ має усвідомити можливість перемогти Росію
18:58
Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада? Подкаст
Усі новини...
Реклама:
Реклама: