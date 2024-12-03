В Україні найближчими днями похолоднішає, опадів не очікується, місцями туман

4 та 5 грудня в Україні очікується переважно суха погода з туманами на заході та північному сході вночі й уранці. Температура коливатиметься від 5° морозу до 5° тепла, в Карпатах вночі до -10°. У Києві стовпчики термометрів вдень триматимуться близько 0°.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У середу очікується переважно суха погода. На заході та північному сході місцями можливий туман вночі та вранці. Вітер південно-східний, швидкість 3-8 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних і західних регіонах вдень 0-5° тепла, а в Криму до 9°. У Карпатах вночі температура знизиться до -10°, вдень близько 0°.

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У Києві вночі 1-3° морозу, вдень температура сягатиме близько 0°.

5 грудня опадів також не прогнозують. У західних областях можливий туман уночі й уранці. Вітер переважно південно-східний, на сході та півдні північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. У Карпатах уночі буде до -9°, вдень близько 0°.

У столиці 5 грудня очікується схожа погода: вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°, вітер південно-східний.