Цьогорічна осінь у Києві була однією з найтепліших: 11 рекордів

Осінь 2024 року була однією з найтепліших у столиці України з 1881 року.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Цьогорічна осінь посіла третє місце серед найтепліших з 1881 року у столиці і повторила температурне значення минулорічної осені. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, які спостерігались у вересні".

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Деталі: За даними спостережень метеостанції обсерваторії ім. Срезневського середня температура повітря за сезон у Києві склала +11,4°С, що на 2,7°С вище за середні багаторічні значення.

Всі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно, особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення – 5,7°С, зазначають метеорологи.

Найхолодніше календарної осені 2024 року у Києві було 25 та 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,8 градусів морозу, а найтепліше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла +33,0°С.

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За вересень – листопад у Києві випало 135 мм опадів, що дорівнює 90 % кліматичної норми.