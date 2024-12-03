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"Він помиляється": генсек НАТО перерахував, чому Путін не зацікавлений у мирі

Сергій Сидоренко, Станіслав ПогоріловВівторок, 3 грудня 2024, 13:41
Він помиляється: генсек НАТО перерахував, чому Путін не зацікавлений у мирі
Марк Рютте, фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі у вівторок заявив, що у Північноатлантичному альянсі вважають хибним розрахунок Росії і переконані, що правитель РФ Володимир Путін не зацікавлений у мирі.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Немає жодних ознак послаблення російської агресії. Навпаки, Путін робить жорсткішою свою риторику та безрозсудні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет і доправив північнокорейських солдатів на цю протиправну війну".

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Деталі: Генеральний секретар наголосив на позиції, що Путін "не зацікавлений у мирі".

"Він (Путін – ред.) вважає, що зможе подолати опір та рішучість України, а також нашу підтримку. Але він помиляється!", – додав Рютте, підкресливши, що допомога Україні у самозахисті є "обов’язком НАТО".

"Тому ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку", – підсумував Рютте.

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НАТОПутінУкраїнавійна
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