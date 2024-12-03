"Він помиляється": генсек НАТО перерахував, чому Путін не зацікавлений у мирі
Генсек НАТО Марк Рютте перед початком міністерської зустрічі Альянсу в Брюсселі у вівторок заявив, що у Північноатлантичному альянсі вважають хибним розрахунок Росії і переконані, що правитель РФ Володимир Путін не зацікавлений у мирі.
Джерело: "Європейська правда"
Пряма мова: "Немає жодних ознак послаблення російської агресії. Навпаки, Путін робить жорсткішою свою риторику та безрозсудні дії. Він використовує Україну як полігон для випробування експериментальних ракет і доправив північнокорейських солдатів на цю протиправну війну".
Деталі: Генеральний секретар наголосив на позиції, що Путін "не зацікавлений у мирі".
"Він (Путін – ред.) вважає, що зможе подолати опір та рішучість України, а також нашу підтримку. Але він помиляється!", – додав Рютте, підкресливши, що допомога Україні у самозахисті є "обов’язком НАТО".
"Тому ми повинні продовжувати нашу непохитну підтримку", – підсумував Рютте.
Що було раніше:
- Зустріч очільників МЗС держав-членів НАТО, що розпочинається у вівторок, планує обговорювати допомогу Україні, а не її членство в Альянсі.
- Напередодні зустрічі у Брюсселі Україна заявила, що відмовляється від тих гарантій, що є замінниками членства в НАТО.
- Також у вівторок у Брюсселі відбудеться Рада Україна-НАТО.
Які новини принесе зустріч міністрів НАТО, дивіться у матеріалі "ЄП" з Брюсселя