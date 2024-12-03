Миколаївські морпіхи з побратимами рознесли колону ВДВ РФ на Курщині

Миколаївські морські піхотинці разом із бойовими побратимами дружніх підрозділів знищили механізовану колону російських десантників на Курщині.

Джерело: відео 36 ОБрМП, джерела "Української правди в бригаді

Деталі: Ворог висунувся колоною з шести одиниць бронетехніки. В результаті бойових дій в районі Новоіванівки та Зеленого Шляху Курської області РФ морські піхотинці знищили три бойові машини десанту та один танк Т-72.

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Під час спроби штурму ворог поніс втрати близько взводу особового складу, а саме: 18 вбитими та 17 пораненими.