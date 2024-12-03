Депутати викликали Умєрова до Ради через скандали щодо закупівлі мін
Вівторок, 3 грудня 2024, 15:37
На тлі скандалів про оборонні замовлення міністра оборони Рустема Умєрова викликали з доповіддю щодо закупівель мін до Верховної Ради.
Джерело: нардеп Ярослав Железняк
Дослівно: "В Раду викликали Міністра оборону Рустема Умєрова щодо скандалів про оборонні замовлення (зокрема, мін)".
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Деталі: За це рішення проголосували 153 депутати за 150 необхідних.
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Що передувало:
- Останнім часом у медіапросторі з'являється інформація про проблеми з 120-мм мінами, які використовуються Збройними силами України. Зокрема, повідомляється про випадки, коли снаряди не вилітають зі ствола, не вибухають після влучання або відхиляються від заданої точки на сотні метрів. Проблему підсвітили журналісти Юлія Кирієнко та Юрій Бутусов.
- 26 листопада Міністерство оборони заявило, що активно розслідує причини постачання неякісних 120-міліметрових мін на фронт. Наразі Міністерство оборони призупинило використання зазначених партій боєприпасів у Силах оборони, а також їхню видачу в бойові підрозділи — до завершення встановлення причин нештатного спрацювання.