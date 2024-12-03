Депутати викликали Умєрова до Ради через скандали щодо закупівлі мін

На тлі скандалів про оборонні замовлення міністра оборони Рустема Умєрова викликали з доповіддю щодо закупівель мін до Верховної Ради.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк

Дослівно: "В Раду викликали Міністра оборону Рустема Умєрова щодо скандалів про оборонні замовлення (зокрема, мін)".

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Деталі: За це рішення проголосували 153 депутати за 150 необхідних.

Дізнатися більше: "Скандал із мінами для ЗСУ: держзамовлення, яке викликало проблеми на фронті"

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