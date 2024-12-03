Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Зеленський провів Ставку і заявив про прискорення виробництва українських ракет

Валентина РоманенкоВівторок, 3 грудня 2024, 15:43
Зеленський провів Ставку і заявив про прискорення виробництва українських ракет
Зеленський. фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський провів 3 грудня засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якого заявив про прискорення виробництва українських ракет.

Джерело: глава держави в Telegram

Пряма мова: "Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання.

Реклама:

Була доповідь щодо випробування нових типів ракет. Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво".

Деталі: Повідомляється також, що Зеленський заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні. Президент заявив про суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети.

Сторони обговорили також завдання по контрактах на виробництво артилерії.

РЕКЛАМА:

Зеленський зазначає, що провів нараду з премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил, які доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт.

Зеленськийставкавійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

Трамп на питання, чи зменшиться допомога Україні: Можливо, авжеж

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Трамп: Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Путіну потрібне більш дієве військове союзництво у війні проти України
Президент: Україна готова запросити Росію на Саміт миру, але Путіна не цікавить мир
Втрати України значно менші, ніж пише західна преса – Зеленський
Останні новини
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
Байден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
20:42
футбол"Динамо" розгромило в Києві "Олександрію" і стало одноосібним лідером чемпіонату України
20:21
фотоУ Тбілісі протестувальники "прикрасили" прапором України "йолку"
20:20
оновленоРосіяни знову намагалися атакувати Україну ударними БпЛА
20:04
оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ
19:53
У ГУР назвали дезінформацією повідомлення про катастрофу літака з Асадом
19:30
Туск: Після Сирії світ має усвідомити можливість перемогти Росію
18:58
Що відбувалося у Сирії до падіння режиму Асада? Подкаст
Усі новини...
Реклама:
Реклама: