Зеленський провів Ставку і заявив про прискорення виробництва українських ракет
Президент Володимир Зеленський провів 3 грудня засідання Ставки верховного головнокомандувача, після якого заявив про прискорення виробництва українських ракет.
Джерело: глава держави в Telegram
Пряма мова: "Окремо й уважно – щодо нашої ракетної програми. Розробка, замовлення, постачання.
Була доповідь щодо випробування нових типів ракет. Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво".
Деталі: Повідомляється також, що Зеленський заслухав доповіді щодо контрактів для виробництва зброї в Україні. Президент заявив про суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети.
Сторони обговорили також завдання по контрактах на виробництво артилерії.
Зеленський зазначає, що провів нараду з премʼєр-міністром України, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил, які доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт.