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СБУ зібрала докази на воєнного злочинця, який готує кримських школярів до війни проти України

Валентина РоманенкоВівторок, 3 грудня 2024, 16:34
СБУ зібрала докази на воєнного злочинця, який готує кримських школярів до війни проти України
ілюстрація СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на воєнного злочинця Андрія Попова – 54-річного керівника "Товариства сприяння армії авіації та флоту РФ" у тимчасово окупованому Криму.

Джерело: СБУ

Деталі: Згідно з матеріалами справи, фігурант використовує ворожий осередок для бойової та ідеологічної підготовки місцевих школярів до війни проти України.

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У стінах окупаційної установи дітей, переважно 14 років, навчають діям у складі штурмових груп окупантів, а також управляти ударними та розвідувальними дронами країни-агресора.

Також на "курсах" школярі освоюють техніку стрільби із різних видів озброєнь та навчаються долати заміновані ділянки.

Для тренувань російські інструктори використовують полігони та навчальні центри збройних сил РФ у районі тимчасово окупованого Сімферополя.

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Ще однією складовою навчального процесу є пропагандистська "обробка" школярів у контексті ненависті до української державності, зазначають у спецслужбі.

Наразі Попов за директивою міністра оборони РФ Андрія Бєлоусова організовує ще одне відділення окупаційної установи на тимчасово захопленій частині території Запорізької області.

Про виконання вказівок Москви фігурант регулярно "звітує" в ефірах кремлівських телеканалів "Крим 24" та "Новості Крима і Севастополя".

За даними слідства, фігурант, проживаючи на території українського півострова, ще у 2014 році підтримав агресора, а згодом отримав "посаду" в окупаційній адміністрації РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Попову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти української держави.

воєнні злочиниРосіяКримСБУ
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