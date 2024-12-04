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Перспективи для інвестицій всередині країни

Каллас закликала ЄС виконати обіцянки щодо військової допомоги Україні

Іван Д'яконовСереда, 4 грудня 2024, 01:36
Каллас закликала ЄС виконати обіцянки щодо військової допомоги Україні
Кая Каллас. Фото: getty images

Голова європейської дипломатії Кая Каллас закликала Європейський Союз активніше виконувати свої обіцянки стосовно постачання військової допомоги Україні.

Джерело: Каллас спілкуючись з журналістами у штаб-квартирі НАТО після повернення з Києва, передає "Радіо Свобода

Деталі: Каллас наголосила на важливості виконання обіцянок, які ЄС дає Україні.

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Пряма мова: "У них були дуже конкретні запити, як завжди, а також розчарування, що все, що було обіцяно, насправді не доходить до них. Тож нам дійсно потрібно працювати над усіма цими обіцянками, щоб справді їх виконати".

Деталі: Вона також повідомила, що ЄС працює над новим пакетом санкцій проти Росії та розблокуванням коштів із Європейського фонду миру. Цей фонд використовується для компенсації витрат країнам-членам ЄС за передану Україні зброю. Однак через вето Угорщини 6,5 млрд євро залишаються заблокованими.

Передісторія:

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  • Топдипломатка ЄС Кая Каллас разом із єврокомісаркою з розширення Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта прибули до Києва вранці 1 грудня – в перший день початку роботи нової Єврокомісії.
    • 2 грудня Каллас заявила, що для ЄС підтримка України – це не благодійна допомога, а інвестиція у власну безпеку. Вона наголосила, що на підтримку України слід дивитись через призму безпеки, підкресливши, що "це не благодійна допомога, а справді інвестиція у власну безпеку".

    ЄСзброя
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