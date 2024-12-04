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На фронті 192 бойових зіткнення: майже половину атак росіян ЗСУ відбили на 2-х напрямках

Станіслав ПогоріловСереда, 4 грудня 2024, 08:23
На фронті 192 бойових зіткнення: майже половину атак росіян ЗСУ відбили на 2-х напрямках
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулось 192 бойових зіткнення, 88 разів росіяни атакували Покровоський і Курахівський напрямки, оборону на Курщині ворог намагався прорвати на Курщині.

Джерело: зведення генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку ворог шість разів проводив наступальні та штурмові дії в районах Вовчанська, Глибокого та в напрямку Козачої Лопані. 

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Кількість бойових зіткнень за добу на Куп’янському напрямку досягла тринадцяти. Сили оборони відбивали атаки окупантів в районах Лозової, Стельмахівки, Колісниківки та Першотравневого. 

На Лиманському напрямку наші війська зупинили дев’ять атак противника. Основні зусилля загарбники концентрували в районах населених пунктів Першотравневе, Новоєгорівка, Греківка, Ямполівка та Терни.

Три атаки загарбників відбили українські підрозділи на Краматорському напрямку, противник намагався просунутись вперед до Ступочок, Білої Гори та в районі Часового Яру. 

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На Торецькому напрямку ворог три рази намагався просунутися вперед у районах Торецька та Неліпівки.

44 атаки, таку кількість за минулу добу відбили наші захисники на Покровському напрямку. Ворог намагався просунутись неподалік Миролюбівки, Лисівки, Променю, Даченського, Чумацького та Новопустинки.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Курахівському напрямку. В районах Сонцівки, Зорі, Дальнього, Курахового, Єлизаветівки та Ганнівки окупанти 44 рази намагалися прорвати українські оборонні рубежі. 

На Времівському напрямку наші оборонці зупинили 25 атак противника в районах Костянтинопольського, Сухих Ялів, Роздольного, Макарівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку ворожі підрозділи чотири рази намагалися просунутися в районах Роботиного, Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку загарбники сім разів безрезультатно атакували позиції наших військ.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник за минулу добу завдав п’ять авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб; також українські захисники відбили тридцять ворожих атак.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність та артилерійські обстріли. 

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