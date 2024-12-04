Прем'єр Швеції скасував поїздку до Південної Кореї через ситуацію з воєнним станом

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відклав свій запланований візит до Південної Кореї, де президент Юн Сок Йоль спершу оголосив воєнний стан, а згодом заявив, що скасує його.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet

Пряма мова речника Крістерссона Тома Самуельссона: "У світлі подій, що відбуваються, ми вирішили відкласти візит".

Реклама:

Деталі: Він додав, що Швеція уважно стежить за подіями у Південній Кореї, а посольство країни в Сеулі перебуває в контакті з південнокорейською владою. Самуельссон також наголосив, що у вранці 4 грудня глава уряду Швеції зв'яжеться з південнокорейською стороною.

Видання зазначає, що наразі думають над можливою новою датою візиту Крістерссона до Південної Кореї.

Передісторія:

РЕКЛАМА: