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Прем'єр Швеції скасував поїздку до Південної Кореї через ситуацію з воєнним станом

Середа, 4 грудня 2024, 09:06
Прем'єр Швеції скасував поїздку до Південної Кореї через ситуацію з воєнним станом
Фото ілюстративне з pixabay.com

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відклав свій запланований візит до Південної Кореї, де президент Юн Сок Йоль спершу оголосив воєнний стан, а згодом заявив, що скасує його.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet

Пряма мова речника Крістерссона Тома Самуельссона: "У світлі подій, що відбуваються, ми вирішили відкласти візит".

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Деталі: Він додав, що Швеція уважно стежить за подіями у Південній Кореї, а посольство країни в Сеулі перебуває в контакті з південнокорейською владою. Самуельссон також наголосив, що у вранці 4 грудня глава уряду Швеції зв'яжеться з південнокорейською стороною.

Видання зазначає, що наразі думають над можливою новою датою візиту Крістерссона до Південної Кореї.

Передісторія:  

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  • 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил".Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
  • Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.
  • Після цього президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду.
  • У США заявляли, що стежать за ситуацією в Південній Кореї та очікують на виконання рішення парламенту про скасування воєнного стану.

ШвеціяПівденна Кореядипломатичні відносини
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