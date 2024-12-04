Україна отримає від Данії 6 млн євро на відновлення пошкодженої енергетики
Середа, 4 грудня 2024, 11:46
Данія надасть 6 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, яку пошкодили російські окупанти.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Урядовий портал
Деталі: Про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України повідомила міністерка у європейських справах Данії Марія Б’єрре Хольст під час зустрічі з віце-прем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністеркою юстиції України Ольгою Стефанішиною.
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Зазначається, що 6 млн євро спрямують у Фонд енергетичної підтримки України.
Під час зустрічі, сторони також обговорили питання, пов’язані з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.
Передісторія:
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- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва 4 листопада оголосила про виділення 200 млн євро додаткової зимової допомоги для України.
- Наприкінці листопада стало відомо, що федеральне міністерство економіки Німеччини надає ще 65 млн євро на ремонт української енергетичної інфраструктури.
- Також 27 листопада, на тлі пошкодження об’єкта критичної інфраструктури у Тернопільській області, США направили до Тернополя допомогу задля забезпечення постачання тепла та води для домогосподарств і важливих об'єктів.