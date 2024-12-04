Україна отримає від Данії 6 млн євро на відновлення пошкодженої енергетики

Данія надасть 6 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, яку пошкодили російські окупанти.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Урядовий портал

Деталі: Про новий пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України повідомила міністерка у європейських справах Данії Марія Б’єрре Хольст під час зустрічі з віце-прем’єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністеркою юстиції України Ольгою Стефанішиною.

Реклама:

Зазначається, що 6 млн євро спрямують у Фонд енергетичної підтримки України.

Під час зустрічі, сторони також обговорили питання, пов’язані з процесом розширення Європейського Союзу, вступом України до ЄС, а також трансформацій, необхідних на цьому шляху.

Передісторія:

РЕКЛАМА: