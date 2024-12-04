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МЗС Чехії: Росія може стояти за сотнею підозрілих інцидентів у Європі

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцСереда, 4 грудня 2024, 11:56
МЗС Чехії: Росія може стояти за сотнею підозрілих інцидентів у Європі
Ліпавський. фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Росія може бути причетна до сотні підозрілих інцидентів у Європі протягом 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Як зазначив Ліпавський, до сотні "підозрілих інцидентів" в Європі цього року можуть бути пов'язані з Росією.

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Пряма мова: "Цього року в Європі сталося 500 підозрілих інцидентів. До 100 з них можна віднести до російських гібридних атак, шпигунства, операцій впливу. Ми повинні послати потужний сигнал Москві, що з цим ми не будемо миритися".

Передісторія:

  • Нещодавно у британському уряді попередили, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "вимкнути для мільйонів людей".
  • Повідомляли також, що Швеція і Норвегія відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це зробить їх вразливими перед загрозами безпеці з боку Росії.
  • З огляду на безпекові ризики голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що країни Альянсу повинні будуть витрачати близько 3% свого валового внутрішнього продукту на оборону.

ЧехіяРосіяЄвропа
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