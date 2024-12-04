МЗС Чехії: Росія може стояти за сотнею підозрілих інцидентів у Європі

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Росія може бути причетна до сотні підозрілих інцидентів у Європі протягом 2024 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Як зазначив Ліпавський, до сотні "підозрілих інцидентів" в Європі цього року можуть бути пов'язані з Росією.

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Пряма мова: "Цього року в Європі сталося 500 підозрілих інцидентів. До 100 з них можна віднести до російських гібридних атак, шпигунства, операцій впливу. Ми повинні послати потужний сигнал Москві, що з цим ми не будемо миритися".

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