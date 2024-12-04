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Міноборони планує запровадити посаду військового омбудсмана

Валентина РоманенкоСереда, 4 грудня 2024, 12:14
Міноборони планує запровадити посаду військового омбудсмана
ілюстративне фото з сайту "Армія Inform"

Міністерство оборони України планує запровадити посаду військового омбудсмана.

Джерело: очільник МОУ Рустем Умєров

Деталі: Міністр повідомив, що концепцію запровадження такої інституції представив напередодні під час доповіді президенту Зеленському.

За його словами, ця ініціатива спрямована на системний захист прав українських військовослужбовців.

Першим кроком у цьому напрямку стало створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців, яке, мовляв, уже демонструє конкретні результати: реагуванням на скарги, виїзди на місця порушень, проведення перевірок та забезпечення відновлення прав наших воїнів.

Наступним кроком стане запровадження інституції військового омбудсмана.

Він має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи: захисту прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей, а також аналізу системних проблем і їх вирішення.

Умєров обіцяє невдовзі винести цей документ на розгляд депутатів Верховної Ради.

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Міноборони
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