Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Польщі пропонують карати за заперечення "злочинів українських формувань" на Волині

Іванна Костіна, Олександр ШумілінСереда, 4 грудня 2024, 16:46
У Польщі пропонують карати за заперечення злочинів українських формувань на Волині
Фото: Getty Images

У Польщі опозиційна партія "Право і справедливість" внесла до Сейму законопроєкт, який має на меті полегшити кримінальне переслідування за заперечення злочинів проти поляків на Волині.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на портал Niezalezna.pl

Деталі: Депутати "Права і справедливості" внесли до Сейму проєкт закону про внесення змін до Закону про Інститут національної пам'яті – Комісію з переслідування злочинів проти польського народу та Кримінального кодексу.

Реклама:

Проєкт пропонує уточнити перелік злочинів, які розслідує Інститут національної пам'яті – Комісія з переслідування злочинів проти польського народу.

У відповідне законодавство хочуть додати фразу "злочини членів і колабораціоністів Організації українських націоналістів фракції Бандери (ОУН-Б) та Української повстанської армії (УПА), а також інших українських формувань, які співпрацювали з німецьким Третім рейхом".

Закон також визначить конкретні організації, які стояли за Волинською трагедією.

РЕКЛАМА:

"Метою пропонованої поправки є запобігання поширенню брехні про злочини геноциду на Волині... а також припинення героїзації ідеології Організації українських націоналістів бандерівської фракції (ОУН-Б) та Української повстанської армії (УПА)",– йдеться в обґрунтуванні.

На думку авторів проєкту, одразу після Другої світової війни "почалося створення неправдивої інтерпретації подій, знищення і фальсифікація доказів, заперечення, приховування і замовчування злочинів, а також висування виправдань для них".

"Сьогоднішня Україна продовжує проводити історичну політику, яка заперечує факт і, зокрема, масштаби геноциду, вчиненого ОУН-Б та Українською повстанською армією.

У Польщі її дотримуються як представники найвищої української влади, так і окремі громадяни України або громадяни Польщі українського походження, які іноді публічно виступають у Польщі з промовами та співають пісні, прославляючи злочинців ОУН(Б) та Української повстанської армії, зокрема Степана Бандеру", – стверджують автори ініціативи, пригадуючи заяви тодішнього глави МЗС України Дмитра Кулеби, які викликали обурення в Польщі.

За їх словами, це тим більш кричуще, якщо врахувати, що з 24 лютого 2022 року Польща і поляки надали і надають Україні та українцям величезну військову, матеріальну та гуманітарну допомогу на кілька десятків мільярдів злотих.

Тема подій на Волині 1943-1945 років залишається каменем спотикання у двосторонніх відносинах. Та наприкінці листопада міністри закордонних справ Польщі та України Радослав Сікорський та Андрій Сибіга ухвалили спільну заяву щодо питання ексгумацій жертв Волинської трагедії.

ПольщаісторіяВолинь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії спрогнозувала дії РФ в Сирії після падіння режиму Асада

мапаВ Україну йдуть морози: вночі до -14°

Суд у Гаазі зобов’язав РФ компенсувати збитки "Нафтогазу" за втрачені активи у Криму

Уряд звільнив главу інституту нацпам'яті Дробовича

Більша частина енергоблоків АЕС України знизили потужність через ракетну атаку РФ

Повітряні сили про масовану атаку РФ: збили 161 ворожу ціль, ефективно працювали F-16

Усі новини...
Польща
Польща впевнена у безпеці закупівель зброї з Південної Кореї, попри нещодавні події
Норвегія надасть літаки F-35 та системи ППО NASAMS для захисту хабу допомоги Україні в Польщі
FT: У Польщі з навчань щомісяця тікають по 12 українських військових
Останні новини
15:09
Уряд "подарує" 908 гривень українцям, яким виповнилося 18 років: на що можна витратити
15:05
БЕБ: В Чернівцях "благодійники" продавали більше 20 автівок, які завезли як гуманітарку
15:02
РФ просувається на Покровсько-Курахівському напрямку, а ЗСУ мають успіх на Куп'янському – розвідка Естонії
15:02
Усі аптеки зобов’язані долучитися до програми "Доступні ліки" з 2025 року
14:50
23 мільярди гривень на закупівлю зброї: у ДПСУ розповіли про досвід освоєння коштів і поставок
14:32
Україна продасть одного з найбільших в Європі виробників деталей для авто
14:18
Розвідка Британії спрогнозувала дії РФ в Сирії після падіння режиму Асада
14:13
На Сумщині засудили батька й дядька дівчинки за роки сексуального насильства над нею
14:06
мапаВ Україну йдуть морози: вночі до -14°
14:04
Одразу після війни Міносвіти планує повернути 100 тисяч іноземних студентів в Україну
Усі новини...
Реклама:
Реклама: