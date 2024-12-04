У Грузії поліція обшукала офіси опозиції та затримала одного з її лідерів
Середа, 4 грудня 2024, 16:57
У Тбілісі правоохоронці провели обшуки в офісах кількох опозиційних партій та затримали лідера партії "Коаліція за зміни" Ніка Гвамарія та члена цієї партії Гела Хасая.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу"
Деталі: Обшуки проходять в офісах "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Коаліції за зміни", яку очолює Ніка Гварамія, також "Гірчі-більше свободи" і "Дроа".
Реклама:
Гварамію затримали, коли він перебував біля офісу останніх. Затримали також його однопартійця Гелу Хасая.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- У Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС. Ввечері 3 грудня силовики знову почали жорсткий розгін протестувальників.
- Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.
- Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".