У Грузії поліція обшукала офіси опозиції та затримала одного з її лідерів

У Тбілісі правоохоронці провели обшуки в офісах кількох опозиційних партій та затримали лідера партії "Коаліція за зміни" Ніка Гвамарія та члена цієї партії Гела Хасая.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу"

Деталі: Обшуки проходять в офісах "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Коаліції за зміни", яку очолює Ніка Гварамія, також "Гірчі-більше свободи" і "Дроа".

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Гварамію затримали, коли він перебував біля офісу останніх. Затримали також його однопартійця Гелу Хасая.

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