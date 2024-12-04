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У Грузії поліція обшукала офіси опозиції та затримала одного з її лідерів

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 4 грудня 2024, 16:57
У Грузії поліція обшукала офіси опозиції та затримала одного з її лідерів
протести в Грузії. Ілюстративне фото: Getty Images

У Тбілісі правоохоронці провели обшуки в офісах кількох опозиційних партій та затримали лідера партії "Коаліція за зміни" Ніка Гвамарія та члена цієї партії Гела Хасая.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу"

Деталі: Обшуки проходять в офісах "Єдиного національного руху" Саакашвілі та "Коаліції за зміни", яку очолює Ніка Гварамія, також "Гірчі-більше свободи" і "Дроа".

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Гварамію затримали, коли він перебував біля офісу останніх. Затримали також його однопартійця Гелу Хасая.

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Передісторія:

Грузіяполіціяопозиція
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