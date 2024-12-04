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Перспективи для інвестицій всередині країни

У центрі Нью-Йорка застрелили гендиректора однієї з найбільших компаній медичного страхування

Валентина РоманенкоСереда, 4 грудня 2024, 19:15
У центрі Нью-Йорка застрелили гендиректора однієї з найбільших компаній медичного страхування
поліція на місці злочину 4 грудня. фото Getty Images

У центрі Нью-Йорка 4 грудня невідомий відкрив вогонь та застрелив генерального директора однієї з найбільших американських компаній, які займаються медичним страхуванням, Браяна Томпсона.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням на американські медіа

Деталі: За повідомленнями, 50-річного голову фірми United Healthcare застрелили, коли він прямував на конференцію в готелі New York Hilton на Мангеттені. Поліція припускає, що нападник навмисно чекав на Томпсона, а коли той підійшов на відстань кількох метрів, відкрив вогонь.

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Мотиви замаху на Томпсона наразі невідомі, поліція розпочала розслідування.

У материнській компанії UnitedHealthcare Group заявили, що "глибого засмучені" смертю Томпсона.

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"Ми близько співпрацюємо з поліцією Нью-Йорка та просимо про ваше терпіння та розуміння в цей складний час", – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що стрільцю вдалося втекти, його розшукує поліція.

СШАнадзвичайна подія
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