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У Грузії триває сьомий день протестів проти влади, є перші затримання

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 4 грудня 2024, 21:39
У Грузії триває сьомий день протестів проти влади, є перші затримання
Фото - Эхо Кавказа

Правоохоронці у Тбілісі вже затримали кількох учасників антиурядових протестів, викликаних рішенням влади призупинити євроінтеграцію до кінця 2028 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа"

Деталі: Антиурядова акція протесту у Тбілісі триває сьомий день поспіль та наразі тривала без інцидентів.

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Водночас спецназ уже вишикувався на тбіліській площі Свободи, а поліція проводила рейди біля станцій метро "Руставелі" і "Площа Свободи", затримуючи людей, які йшли на протест.

Грузинське Міністерство внутрішніх справ також повідомило про затримання загалом семи людей у межах обшуків в офісах грузинських опозиційних партій і молодіжних рухів.

Серед іншого, стало відомо про затримання лідера однієї з опозиційних партій "Коаліції за зміни" Ніку Гварамія, якого відвезли в ізолятор тимчасового тримання за 30 кілометрів від Тбілісі.

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Нагадаємо, у Грузії вже майже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції". Також читайте погляд із Тбілісі на антиурядові протести.

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