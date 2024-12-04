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Уряд Франції йде у відставку

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 4 грудня 2024, 21:43
Уряд Франції йде у відставку
Фото - Getty Images

Нижня палата парламенту Франції, Національна асамблея, у середу, 4 грудня, проголосувала за вотум недовіри уряду премʼєр-міністра Мішеля Барньє.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro

Деталі: За пропозицію лівих сил про оголошення вотуму недовіри уряду Франції проголосував 331 депутат, проти виступили 289.

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Таким чином, у Франції вперше з 1962 року парламент відправляє уряд у відставку. Крім того, уряд Мішеля Барньє став найменш довготривалим з часів заснування Пʼятої Республіки у 1958 році, проіснувавши менше трьох місяців.

Оголошення вотуму недовіри було очікуваним, позаяк уряд Барньє не мав більшості в парламенті, й голосів лівого блоку "Новий народний фронт" та ультраправого "Національного обʼєднання" було достатньо для його відставки.

Голосування за вотум недовіри у Нацасамблеї Франції ініціювали після того, як Мішель Барньє взяв на себе відповідальність за проєкт бюджету, застосувавши статтю 49.3 Конституції, яка дозволяє схвалення в обхід парламенту.

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Французький премʼєр застосував цю спецпроцедуру для схвалення частини проєкту бюджету про соціальні видатки після тижнів безуспішних дебатів у парламенті.

Барньє до останнього вів переговори з "Нацобʼєднанням" і пішов на кілька поступок, аби задовольнити їхні бюджетні вимоги. Але французькі ультраправі їх назвали недостатніми.

У Франції в червні 2024 року вже відбулись позачергові вибори, й наступне голосування може відбутись не раніше як через рік.

Тому тепер президент Емманюель Макрон має призначити нового премʼєр-міністра, й за даними ЗМІ, він налаштований зробити це якнайшвидше.

Франція
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