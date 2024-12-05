Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

ЗСУ за добу знешкодили ще 1,5 тисячі окупантів

Ірина БалачукЧетвер, 5 грудня 2024, 08:07
ЗСУ за добу знешкодили ще 1,5 тисячі окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу відмінусували 1 580 загарбників і спалили понад 180 одиниць озброєння і війкової техніки росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 05.12.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу – близько 748 950 (+1 580) осіб,
  • танків – 9 506 (+13) од,
  • бойових броньованих машин – 19 472 (+22) од,
  • артилерійських систем – 21 023 (+21) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 020 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 977 (+31) од,
  • крилатих ракет – 2 855 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 843 (+97) од,
  • спеціальної техніки – 3 630 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Очільник міськради Единбурга пішов у відставку через нібито домагання до біженок з України

Україна готує зустріч групи країн для спільної позиції щодо завершення війни – ОП

НАБУ та САП завершили розслідування збагачення голови АМКУ на 70 мільйонів

Зима прийша до Києва раніше за норму

Зеленський хоче обговорити з Байденом запрошення в НАТО, поки Трамп ще не у Білому домі

Трамп розповів про розмову із Зеленським, і що "формує концепцію" для припинення війни

Усі новини...
Росія
У Латвії вимагають покарати громадянина Естонії та Росії за осквернення меморіалу
Залякування, викрадення родичів, тортури. Як росіяни переслідують і тримають у полоні українських журналістів
ISW: Путін заявляє про зростання економіки, але цифри свідчать про проблеми
Останні новини
22:00
Суїцид 900 людей і "соціалістичний рай": чому в Америці знову говорять про секту "Храм народів"
21:37
Очільник міськради Единбурга пішов у відставку через нібито домагання до біженок з України
21:24
Британія допустила, що падіння Асада може вилитись у нову міграційну кризу в Європі
21:01
Полісся з двома вилученнями поступилося Руху в УПЛ
21:00
Вчені з'ясували, що музика може змінювати емоційний тон спогадів: деталі
20:54
Естонія продала держоператора вантажних залізничних перевезень за майже 20 мільйонів євро
20:39
Росіяни знайшли лазівку, щоб купувати мікросхеми у США попри санкції – Bloomberg
20:29
фото, відеоУ горах Румунії врятували ухилянта з України з кошеням
20:08
фотоЗеленський затвердив емблему і прапор Служби зовнішньої розвідки
20:05
Премʼєр Чехії: Сильна Америка – єдиний шанс зупинити Путіна
Усі новини...
Реклама:
Реклама: