Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та прем’єр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі обговорили Близький Схід, підтримку справедливого миру в Україні та відновлення країни після війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Мелоні також привітала Орбана з шестимісячним ротаційним головуванням у Раді ЄС, першим етапом переговорів про вступ до ЄС з Албанією та прогресом, досягнутим з Болгарією і Румунією в розширенні Шенгенської зони.

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Лідери також підкреслили важливість вирішення проблеми нелегальної міграції, закликавши до посилення співпраці для усунення першопричин і боротьби з торгівлею людьми та контрабандою.

Орбан напередодні також зустрічався з Папою Римським Франциском і теж говорив про ситуацію в Україні.

Орбан, як відомо, під час свого головування в ЄС здійснив неузгоджені поїздки до Росії та Китаю, де говорив про "мир в Україні".

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Попри шквал критики та відсутність жодного реального результату його "мирних зусиль", премʼєр Угорщини продовжував говорити про необхідність "припинення вогню", не пояснюючи, як його можна досягти.

Нещодавно Орбан поскаржився, що загроза ескалації війни "ще ніколи не була такою великою".