Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Мелоні зустрілась з Орбаном – говорили про Україну

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцЧетвер, 5 грудня 2024, 10:53
Мелоні зустрілась з Орбаном – говорили про Україну
Мелоні з Орбаном. фото: Getty Images

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та прем’єр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі обговорили Близький Схід, підтримку справедливого миру в Україні та відновлення країни після війни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на AP

Деталі: Мелоні також привітала Орбана з шестимісячним ротаційним головуванням у Раді ЄС, першим етапом переговорів про вступ до ЄС з Албанією та прогресом, досягнутим з Болгарією і Румунією в розширенні Шенгенської зони.

Реклама:

Лідери також підкреслили важливість вирішення проблеми нелегальної міграції, закликавши до посилення співпраці для усунення першопричин і боротьби з торгівлею людьми та контрабандою.

Орбан напередодні також зустрічався з Папою Римським Франциском і теж говорив про ситуацію в Україні.

Орбан, як відомо, під час свого головування в ЄС здійснив неузгоджені поїздки до Росії та Китаю, де говорив про "мир в Україні".

РЕКЛАМА:

Попри шквал критики та відсутність жодного реального результату його "мирних зусиль", премʼєр Угорщини продовжував говорити про необхідність "припинення вогню", не пояснюючи, як його можна досягти.

Нещодавно Орбан поскаржився, що загроза ескалації війни "ще ніколи не була такою великою".

ІталіяУгорщинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Якщо Україна впаде, Путін повернеться і в Сирію, і в Африку – Зеленський

Зима прийша до Києва раніше за норму

Зеленський хоче обговорити з Байденом запрошення в НАТО, поки Трамп ще не у Білому домі

Трамп розповів про розмову із Зеленським, і що "формує концепцію" для припинення війни

В Кремлі переживають за свої бази в Сирії і шукають, з ким домовлятись

Лідер німецької опозиції в Києві: Путін піде на переговори, коли Україна зможе себе захистити

Усі новини...
Італія
ЗМІ: Італія готує десятий пакет військової допомоги Україні
Сибіга їде в Італію на міністерське засідання "Групи семи"
"Вицвілі кольори": в Італії вперше відкрили виставку з роботами Поліни Райко і Любові Панченко
Останні новини
19:15
Україна готує зустріч групи країн для спільної позиції щодо завершення війни – ОП
19:08
НАБУ та САП завершили розслідування збагачення голови АМКУ на 70 мільйонів
19:08
Суд виніс вирок колаборанту, який очолив училище у Мелітополі й запроваджував стандарти РФ
19:07
Британія розширила санкції у сфері торгівлі золотом, щоб скоротити фінансування війни РФ
18:47
У Харкові невідомі підірвали вибухівку біля поліцейського відділку
18:43
Компанія, що майнить Bitcoin, купила вітроелектростанцію для своїх операцій
18:38
Оголосили номінантів на премію Золотий глобус 2025
18:33
Каллас нас саміті НАТО посперечалася з Орбаном щодо членства України в Альянсі – Politico
18:02
"Вашій доньці потрібна операція": правоохоронці вручили підозру жінці, яка виманила у пенсіонерки 380 тис грн
18:00
Кабмін повернув Агенції оборонних закупівель частину мільярдів, які раніше забрав
Усі новини...
Реклама:
Реклама: