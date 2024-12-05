США нададуть Польщі $4 млрд позики для трансформації армії

Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив у четвер, що країна отримає черговий кредит від США у розмірі $4 млрд для швидкої трансформації польських збройних сил.

Джерело: Владислав Косіняк-Камиш в соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "У нас є ще одна кредитна угода зі США, яка допомагає в рамках програми FMF Foreign Military Financing фінансувати швидку трансформацію польських збройних сил

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Зараз це 4 млрд доларів, а загалом США надали Польщі понад 11 млрд доларів на фінансування програм озброєнь, в тому числі систем ППО Patriot і гелікоптерів Apache".

Деталі: Він додав, що загалом США надали Польщі понад 11 мільярдів

За його словами, це ще один доказ великої довіри та міцного альянсу між Польщею та США.

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