США нададуть Польщі $4 млрд позики для трансформації армії
Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив у четвер, що країна отримає черговий кредит від США у розмірі $4 млрд для швидкої трансформації польських збройних сил.
Джерело: Владислав Косіняк-Камиш в соцмережі Х, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "У нас є ще одна кредитна угода зі США, яка допомагає в рамках програми FMF Foreign Military Financing фінансувати швидку трансформацію польських збройних сил
Зараз це 4 млрд доларів, а загалом США надали Польщі понад 11 млрд доларів на фінансування програм озброєнь, в тому числі систем ППО Patriot і гелікоптерів Apache".
Деталі: Він додав, що загалом США надали Польщі понад 11 мільярдів
За його словами, це ще один доказ великої довіри та міцного альянсу між Польщею та США.
Передісторія:
- У жовтні Польща уклала угоду з Південною Кореєю, яка передбачає виробництво на польській території ракет CGR-080 калібру 239 мм до реактивних систем залпового вогню Homar-K.
- Також повідомляли, що Польща направила перші танки К2 південнокорейської компанії Hyundai Rotem до 9-ї бронетанкової кавалерійської бригади, що дислокується у місті Бранево – за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ.