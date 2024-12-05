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Росіяни запустили ударні безпілотники в кілька областей

Тетяна ОлійникЧетвер, 5 грудня 2024, 23:05
Росіяни запустили ударні безпілотники в кілька областей
Фото - Getty Images

Російські війська увечері 5 грудня запустили в Україну ударні безпілотники.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Деталі: О 19:19 повідомили про загрозу безпілотників для Чернігівщини, згодом з'явилась загроза для Сумщини.

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О 20:35 стало відомо про декілька груп БпЛА біля Чернігова та в районі Ніжина. На Сумщині більшість БпЛА в районі Глухова та в напрямку Конотопа.

О 20:48 стало відомо про дрони із Сумщини курсом на Полтавщину.

Станом на 21:20 повідомили про безпілотники в напрямку півночі Київщини та БпЛА в районі Славутича, Ніжина та Конотопа. Також на Полтавщині в районі Котельви, курс південно-західний.

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О 21:43 тривогу оголосили на Київщині.

О 21:56 стало відомо про безпілотники на Сумщині через Глухів, Ромни курсом на Чернігівщину; на Чернігівщині в напрямку Київщини; в районі Ніжина та Козельця; в передмісті Полтави та в районі Броварів, Борисполя та Димера.

О 22:10 повідомили про декілька груп ударних БпЛА із Київщини в напрямку Житомирської області.

О 22:41 військові попередили, що нові групи ударних БпЛА залітають на Чернігівщину та Сумщину.

О 22:48 з'явилась інформація про БпЛА у напрямку Вишгорода, Києва, у Києві працювала ППО.

безпілотникиповітряна тривога
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