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Генсек Ради Європи сподівається на прогрес у 2025 році щодо спецтрибуналу для злочинів РФ

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 5 грудня 2024, 23:31
Генсек Ради Європи сподівається на прогрес у 2025 році щодо спецтрибуналу для злочинів РФ
Ален Берсе. Фото Дмитра Ларіна, Українська правда

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе очікує, що у квітні 2025 року вдасться досягти практичних кроків на шляху до створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Джерело: Берсе сказав на пресконференції у Києві в четвер, 5 грудня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: Берсе висловив сподівання, що у квітні наступного року "ми зможемо зробити практичні речі, щоб започаткувати роботу спеціального трибуналу".

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"Я бачу гарні перспективи того, що ми досягнемо прогресу наступного року", – сказав він, додавши, що для цього потрібна "якомога ширша підтримка якомога більшої кількості країн".

Генсек запевнив, що Рада Європи в разі потреби також готова долучитися до просування спецтрибуналу, зокрема щоб розробити рамки, в яких можна було б працювати.

"Зараз не можу надати більше інформації, але я і раніше був упевнений, ми досягнемо поступу на цьому шляху. Цей процес зараз триває, хочу вас запевнити, що крок вперед буде", – підсумував Берсе.

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Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії за злочин агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники – за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).

У листопаді Коаліція держав зі створення спецтрибуналу узгодила ключові параметри роботи трибуналу, зокрема щодо його юрисдикції, та опрацювала дорожню карту з "конкретними подальшими кроками".

Детальніше – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду.

ЄвропатрибуналРосіявійна
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