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Лавров в інтерв’ю Карлсону: РФ може співпрацювати з Вашингтоном "заради Всесвіту"

Ольга Глущенко П'ятниця, 6 грудня 2024, 02:08
Лавров в інтерв’ю Карлсону: РФ може співпрацювати з Вашингтоном заради Всесвіту
лавров, скриншот

Глава МЗС Росії Сергій Лавров дав інтерв'ю скандально відомому колишньому ведучому телеканалу "Fox News" Такеру Карлсону, в якому з-поміж іншого заявив, що Москва і Вашингтон можуть співпрацювати "заради Всесвіту", а також сказав, що Росія хотіла показати запуском "Орєшніка" по Україні.

Джерело: інтерв'ю Лаврова Карлсону, російське пропагандистське видання РИА-Новости

Деталі: РИА-Новости опублікували головні тези з інтерв’ю Лаврова.

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У них Лавров повторив багато традиційних російських наративів, зокрема й про протистояння між Росією та США і війну в Україні.

Зокрема, в інтерв’ю Лаврова йдеться про те, що:

  • "Росія не хоче погіршувати ситуацію, сподівається, що її сигнал США у вигляді випробування "Орєшніка" був сприйнятий серйозно;
  • Росія готова надіслати додаткові "повідомлення" Заходу, якщо там не зроблять необхідних висновків у світлі запуску "Орєшніка";
  • Росія, випробувавши "Орєшнік", хотіла донести до Заходу, що робитиме все, щоб захистити свої інтереси;
  • США знали заздалегідь про запуск "Орєшніка" і не побачили в тестовому запуску чогось по-справжньому небезпечного;
  • Москва буде готова використовувати будь-які засоби для того, щоб не дати Заходу завдати Росії "стратегічної поразки";
  • Розмови про обмежений обмін ядерними ударами – це запрошення до катастрофи, якої Росія не хоче;
  • Росія не бачить причин, через які Москва і Вашингтон не можуть співпрацювати заради Всесвіту;
  • Росія не думає про війну зі США і не хоче її, така війна може мати ядерний характер, для Москви головне її уникнути;
  • Заяви Заходу про відсутність у Росії "червоних ліній" і їх зрушення – дуже серйозна помилка;
  • Росія і США офіційно не воюють, те, що відбувається в Україні, є гібридною війною;
  • Росія не почала б "СВО", якби Захід і Київ дотримувалися мінських домовленостей;
  • Росія не має наміру знищувати українців, вони – "брати і сестри" для російського народу;
  • Трамп – сильна людина, яка не любить відкладати справи, він доброзичливий у розмові, але це не означає, що він налаштований проросійськи;
  • Канали зв'язку між Росією і США є, їх кілька, але вони в основному задіяні в питанні обміну людьми, які відбувають терміни в обох країнах".

Деталі: На запитання Карлсона про те, хто ухвалює зовнішньополітичні рішення у США, Лавров відповів, що "не хоче гадати", і це "питання до Вашингтона".

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Передісторія:

  • 6 лютого скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. 
  • 9 лютого в інтерв’ю Карлсону російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів".
  • 29 лютого Карлсон у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана розповів про свої враження від інтерв’ю з Путіним та визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами.
  • 1 березня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков після слів скандального американського журналіста Такера Карлсона, який брав інтерв'ю в президента РФ Володимира Путіна, заявив, що американець, багато чого не розуміє, але – слухає.

РосіяЛавроввійнаСША
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