Захисники знищили вночі понад десяток російських дронів, які загрожували столиці – КМВА

Вночі сили оборони знищили понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву, в одному з районів зафіксували падіння уламків БпЛА.

Джерело: КМВА

Деталі: У КМВА повідомили, що на столицю України російські дрони заходили хвилями, в більшості поодинокими цілями і з різних напрямків.

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Повітряна тривога у місті за ніч оголошувалася двічі і сумарно тривала 4 години.

Дослівно: "Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву…"

"Попередньо, в місті зафіксовано падіння (уламків БпЛА - ред.), але без серйозних руйнувань та потерпілих".