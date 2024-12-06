Захисники знищили вночі понад десяток російських дронів, які загрожували столиці – КМВА
П'ятниця, 6 грудня 2024, 06:42
Вночі сили оборони знищили понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву, в одному з районів зафіксували падіння уламків БпЛА.
Джерело: КМВА
Деталі: У КМВА повідомили, що на столицю України російські дрони заходили хвилями, в більшості поодинокими цілями і з різних напрямків.
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Повітряна тривога у місті за ніч оголошувалася двічі і сумарно тривала 4 години.
Дослівно: "Силами та засобами Сил Оборони було виявлено та знищено понад десяток російських БпЛА, які загрожували Києву…"
"Попередньо, в місті зафіксовано падіння (уламків БпЛА - ред.), але без серйозних руйнувань та потерпілих".