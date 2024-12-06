Митник і залізничник змовились переправити ухилянта до Польщі: отримали 5 років ув′язнення

На Волині суд на 5 років засудив митника та залізничника, які намагалися незаконно переправити військовозобов’язаного до Польщі у потязі "Київ-Варшава".

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно: "За матеріалами розслідування ДБР суд виніс вирок щодо інспектора відділу митного оформлення митного поста "Ягодин" та монтера колії залізничної станції "Ягодин", які хотіли переправити до Польщі чоловіка призовного віку".

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Деталі: Повідомляється, що до інспектора митниці за порадою звернувся місцевий мешканець, який хотів потрапити за кордон. Митник повідомив, що готовий допомогти й залучив до справи працівника залізниці.

Вони посадили чоловіка у вагон потяга "Київ-Варшава" після того, як пасажири пройшли прикордонний контроль. Однак чоловіка затримали прикордонники.

Суд визнав інспектора митниці та залізничника винними в керівництві незаконним переправленням особи через державний кордон, за попередньою змовою і засудив обох на 5 років позбавлення волі.

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