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Митник і залізничник змовились переправити ухилянта до Польщі: отримали 5 років ув′язнення

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 грудня 2024, 11:05
Митник і залізничник змовились переправити ухилянта до Польщі: отримали 5 років ув′язнення
Фото: ДБР

На Волині суд на 5 років засудив митника та залізничника, які намагалися незаконно переправити військовозобов’язаного до Польщі у потязі "Київ-Варшава".

Джерело: ДБР у Telegram

Дослівно: "За матеріалами розслідування ДБР суд виніс вирок щодо інспектора відділу митного оформлення митного поста "Ягодин" та монтера колії залізничної станції "Ягодин", які хотіли переправити до Польщі чоловіка призовного віку".

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Деталі: Повідомляється, що до інспектора митниці за порадою звернувся місцевий мешканець, який хотів потрапити за кордон. Митник повідомив, що готовий допомогти й залучив до справи працівника залізниці.

Вони посадили чоловіка у вагон потяга "Київ-Варшава" після того, як пасажири пройшли прикордонний контроль. Однак чоловіка затримали прикордонники.

Суд визнав інспектора митниці та залізничника винними в керівництві незаконним переправленням особи через державний кордон, за попередньою змовою і засудив обох на 5 років позбавлення волі.

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Що було раніше:

  • За даними ОГП, станом на квітень 2024 року з початку російського повномасштабного вторгнення українські правоохоронці відкрили понад 10,7 тисячі кримінальних справ через ухилення від призову на військову службу.
  • У червні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що має інформацією про загальну кількість затриманих на кордоні чоловіків призовного віку у період від початку повномасштабного вторгнення РФ, втім ця інформація закрита.

ухилянтисудвійна
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