76% опитаних американців побоюються, що РФ може вдарити ядерною зброєю по Україні
П'ятниця, 6 грудня 2024, 11:38
Опитування Інституту Рональда Рейгана показало зростання занепокоєння з боку громадян Сполучених Штатів щодо ризику застосування Росією ядерної зброї.
Джерело: "Європейська правда"
Деталі: За даними дослідження, 76% респондентів побоюються, що РФ може застосувати ядерну зброю у війні проти України.
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Ще 70% занепокоєні тим, що Росія може здійснити ядерну атаку на США.
Як зазначають автори опитування, це на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у 2021 році.
Передісторія:
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- Розвідка США вважає, що рішення Вашингтона дозволити Україні запускати американську зброю вглиб Росії не збільшило ризик ядерної атаки з боку РФ.
- 19 листопада господар Кремля Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.
- Путін також пригрозив державам Заходу ударами після дозволу Україні використовувати західні ракети для ураження території Росії.
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