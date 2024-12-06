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76% опитаних американців побоюються, що РФ може вдарити ядерною зброєю по Україні

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоП'ятниця, 6 грудня 2024, 11:38
76% опитаних американців побоюються, що РФ може вдарити ядерною зброєю по Україні
ілюстративне фото Getty Images

Опитування Інституту Рональда Рейгана показало зростання занепокоєння з боку громадян Сполучених Штатів щодо ризику застосування Росією ядерної зброї.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: За даними дослідження, 76% респондентів побоюються, що РФ може застосувати ядерну зброю у війні проти України.

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Ще 70% занепокоєні тим, що Росія може здійснити ядерну атаку на США.

Як зазначають автори опитування, це на 10 відсоткових пунктів більше, ніж у 2021 році.

Передісторія:

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ядерна зброясоціологіяСШАвійна
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