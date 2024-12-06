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Окупанти атакували з дрона "швидку" на Херсонщині, постраждали два медики

Анастасія ПроцП'ятниця, 6 грудня 2024, 11:57
Окупанти атакували з дрона швидку на Херсонщині, постраждали два медики
Ілюстративне фото: Getty Images

У Антонівці Херсонської області росіяни скинули з дрона вибухівку на автомобіль швидкої допомоги, внаслідок чого зазнали травм двоє медичних працівників.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура, очільник Херсонської МВА Роман Мрочко

Дослівно: "За даними слідства, 6 грудня 2024 року російські військові здійснили чергову атаку на Антонівку за допомогою безпілотника. Унаслідок скидання вибухового пристрою на автомобіль швидкої медичної допомоги, постраждало двоє медичних працівників".

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Деталі: Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнного злочину.

Раніше Мрочко писав, що 62-річна медична сестра потрапила під атаку ворожого дрона в Антонівці. Вона отримала мінно-вибухову травму та уламкові поранення. Наразі їй надають необхідну допомогу.

Знати більше: Сафарі на людей: у Херсоні російські військові масово атакують цивільних з дронів

Херсонська областьобстрілбезпілотники
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