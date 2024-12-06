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Американці переважно вважають, що Україна наразі програє війну – опитування

Ірина Кутєлєва, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 6 грудня 2024, 12:07
Американці переважно вважають, що Україна наразі програє війну – опитування
Фото: Генштаб ЗСУ

Згідно з опитуванням, проведеним інститутом Рональда Рейгана, війна Росії проти України, зокрема, міркування щодо її потенційного результату, розділила американську громадську думку, показали дані опитування.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на опитування

Деталі: Зокрема, 41% опитаних вважають, що Росія наразі перемагає у війні, причому таке сприйняття більш поширене серед 45% виборців Дональда Трампа.

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Лише 24% вважають, що Україна перемагає, причому виборці Камали Гарріс (29%) висловлюють більше оптимізму, ніж виборці Трампа (21%).

Ще 22% вважають, що жодна зі сторін не перемагає.

Очікування щодо результату конфлікту також різняться: більше третини (33%) прогнозують, що Росія захопить частину української території, тоді як 26% вважають, що війна затягнеться на невизначений термін.

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Лише 17% вірять, що Україна повністю відтіснить Росію зі своєї території. Ще менше респондентів (14%) вважають що Росія захопить всю Україну.

Водночас більшість опитаних (59%) вважають, що Україна вестиме переговори про мир, навіть якщо для цього доведеться поступитися Росії частиною території. Цю точку зору поділяє більшість як виборців Трампа (63%), так і виборців Гарріса (55%).

Лишаються високими також побоювання з приводу ширших наслідків цієї війни: 78% побоюються розширення на країни НАТО, а 75% – того, що це може підштовхнути інші авторитарні режими до вторгнення в демократичні країни-сусіди.

Передісторія:

  • В останні тижні після обрання Трампа президентом США на Заході стали активніше говорити про певний варіант "врегулювання" російсько-української війни.
  • Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США завершення російсько-української війни "ще ніколи не здавалося таким близьким".

СШАУкраїнавійна
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