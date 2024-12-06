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На вихідні синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ

Анастасія ПроцП'ятниця, 6 грудня 2024, 12:58
На вихідні синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ
Ілюстративне фото: Getty Images

7-8 грудня в Україні очікуються дощ та мокрий сніг, вночі температура впаде до 3 ° морозу.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно: "7 грудня в Україні, крім південного сходу, мокрий сніг та дощ; у північних, центральних та Харківській областях місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 4-11°".

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Деталі: 7 грудня буде мокрий сніг та дощ. Температура вночі від +1° до -1°, вдень від +1° до +3°, на півдні країни 8-10° тепла. 

У Києві в суботу буде хмарно, очікується мокрий сніг та дощ, вночі +1° до -3° морозу, вдень до 3° тепла, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

8 грудня хмарно, місцями буде дощ та мокрий сніг, вночі від 3° до 1° тепла, вдень від 1° до 3° тепла. Вітер переважно південно-східний, 3-5 м/с.

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У столиці в неділю буде дощ, вночі від +3° до +1°, вдень +1°- +3°, вітер південно-східний, 5-10 м/с. 

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