Спецслужби Угорщини шпигували за чиновниками Євросоюзу
Дані спільного розслідування угорського центру журналістських розслідувань Direkt36 і бельгійського видання De Tijd свідчать, що угорська розвідувальна служба шпигувала за посадовцями Євросоюзу, які відвідували країну.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico
Деталі: Згідно з його даними, співробітники Інформаційного управління Угорщини (IH) обшукували готельні номери, в яких зупинялись посадовці ЄС та записували їхні телефонні розмови.
Об’єктом стеження, зокрема стали слідчі Європейського бюро у боротьбі з шахрайством (OLAF), яке свого часу розслідувало справу угорської компанії, що належала зятю прем'єр-міністра Віктора Орбана.
У розслідуванні наводяться приклади з 2015 по 2017 рік, коли посадовці ЄС, які працювали на OLAF і приїжджали до Угорщини, під час поїздок на автомобілях ставали об’єктами стеження, а їхні телефони прослуховувалися.
У публікації також зазначено, що звичайною практикою угорської розвідки є обшук готельних номерів делегацій ЄС, які приїжджають з візитом, і завантаження даних з їхніх ноутбуків.
Передісторія:
- Будапешт уже давно звинувачують у зломі телефонів журналістів, активістів та опозиціонерів.
- 2021 року один з угорських законодавців визнав, що уряд придбав ізраїльське шпигунське програмне забезпечення.
- Раніше цього року кібератаки зазнав депутат Європарламенту, критично налаштований до Угорщини.
- ЗМІ повідомляли, що занепокоєння щодо позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною.
- Орбан раніше цього року заявив про прагнення Угорщини "переосмислити" свій статус у НАТО через те, що Альянс підтримує Україну.