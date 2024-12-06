Спецслужби Угорщини шпигували за чиновниками Євросоюзу

Дані спільного розслідування угорського центру журналістських розслідувань Direkt36 і бельгійського видання De Tijd свідчать, що угорська розвідувальна служба шпигувала за посадовцями Євросоюзу, які відвідували країну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Згідно з його даними, співробітники Інформаційного управління Угорщини (IH) обшукували готельні номери, в яких зупинялись посадовці ЄС та записували їхні телефонні розмови.

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Об’єктом стеження, зокрема стали слідчі Європейського бюро у боротьбі з шахрайством (OLAF), яке свого часу розслідувало справу угорської компанії, що належала зятю прем'єр-міністра Віктора Орбана.

У розслідуванні наводяться приклади з 2015 по 2017 рік, коли посадовці ЄС, які працювали на OLAF і приїжджали до Угорщини, під час поїздок на автомобілях ставали об’єктами стеження, а їхні телефони прослуховувалися.

У публікації також зазначено, що звичайною практикою угорської розвідки є обшук готельних номерів делегацій ЄС, які приїжджають з візитом, і завантаження даних з їхніх ноутбуків.

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