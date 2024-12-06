Іран, який допомагає РФ у війні, звинуватив Україну в начебто допомозі сирійським повстанцям

У міністерстві закордонних справ Ірану скаржаться, що Україна начебто допомагає повстанцям, які ведуть наступ у Сирії, зброєю та закликали припинити цю підтримку.

Джерело: іранське державне агентство Mehre

Деталі: Помічник міністра закордонних справ Ірану Моджтаба Дамірчілу розповів, посилаючись на неназвані і офіційно не підтверджені повідомлення, що начебто деякі українські чиновники продають сирійським повстанцям "отриману від США" зброю.

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"Він назвав ці дії кричущим порушенням міжнародних зобов'язань щодо запобігання та боротьби з тероризмом і закликав до їх негайного припинення", - говориться у повідомленні.

Іранський чиновник МЗС згадав і про війну в Україні. Повідомляється, що він "засудив неодноразові і безпідставні заяви українських офіційних осіб про нібито роль Ірану в українському конфлікті (війні – ред.)".

За його словами, "Тегеран послідовно виступав проти війни з самого початку", не має жодного відношення до неї і "завжди закликав до діалогу з метою пошуку дипломатичного вирішення розбіжностей".

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Довідково: У серпні 2023 року американська газета The Washington Post отримала внутрішні документи про роботу заводу з виробництва іранських безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в російському Татарстані, який до 2025 року за планом має випустити 6000 дронів-камікадзе "Шахеди".

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