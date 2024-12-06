Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Латвії головреда пропагандистського Sputnik засудили до 2 років в'язниці

Іванна Костіна, Альона Мазуренко П'ятниця, 6 грудня 2024, 18:18

Курземський районний суд Латвії засудив головного редактора кремлівського пропагандистського порталу "Sputnik Латвія", громадянина Латвії Валентина Роженцова до двох років позбавлення волі за порушення санкцій ЄС.

Джерело: "Європейська правда", Delfi

Деталі: Вирок суду першої інстанції, за яким Роженцова засудили до двох років в'язниці, ще можна оскаржити в Ризькому окружному суді.

Реклама:

Прокурор задоволена вироком, оскільки він збігається з тим покаранням, про яке вона просила під час судових дебатів.

Роженцов написав заяву про те, що в судовому процесі участі не братиме. Якщо поліції не вдасться доставити обвинуваченого до в'язниці, його буде оголошено в розшук. Прокуратурі невідоме місцеперебування Роженцова.

Для того, щоб обійти і порушити санкції ЄС та отримати винагороду за виконання своїх робочих обов'язків, пов'язаних із забезпеченням роботи інформаційних ресурсів, які належать російському державному пропагандистському агентству "Россия Сегодня", Роженцов уклав із медіахолдингом кілька договорів про надання послуг.

РЕКЛАМА:

Договори передбачали, що Роженцов за дорученням замовника готує матеріали на економічні, культурні та соціальні теми, пов'язані з латвійськими іммігрантами та їхніми нащадками в Росії, повідомляє прокуратура.

З 20 жовтня 2016 року до 23 грудня 2019 року Роженцов продовжував виконувати функції головного редактора проєкту "Sputnik Латвія", інформаційного ресурсу, що належить "Россия Сегодня", і надавав послуги з підготовки публікацій, добору матеріалів і розміщення їх на сайтах Sputnik.

Таким чином, у зазначений період Роженцов надавав "Россия Сегодня" послуги з виробництва інформаційного контенту і забезпечував медіахолдингу, генеральним директором якого є Дмитрій Кисельов, який перебуває під санкціями, можливість реалізації цілей агентства зі зміцнення національних інтересів Росії в інформаційному просторі.

Виконана Роженцовим робота і підготовлені ним матеріали мають розглядатися як господарський ресурс у розумінні регламенту ЄС, оскільки вони використовувалися для забезпечення діяльності "Россия Сегодня", зокрема для створення відповідного пропагандистського та інформаційного простору.

Роженцов, продовжуючи виконувати свої обов'язки, готуючи і публікуючи матеріали для ресурсів, що належать "Россия Сегодня", побічно надав економічний ресурс Кисельову і порушив санкції ЄС з корисливих мотивів, зробила висновок прокуратура.

Нагадаємо, 4 грудня Ризький міський суд засудив активістку Єлену Крейле до одного року позбавлення волі за розміщення на вікнах своєї квартири символів, що прославляють СРСР.

5 грудня стало відомо, що Служба держбезпеки Латвії звернулась до прокуратури із закликом розпочати кримінальне провадження проти громадянина країни, який воював проти України на боці РФ.

Латвіясанкціїпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Гаазі зобов’язав РФ компенсувати збитки "Нафтогазу" за втрачені активи у Криму

Більша частина енергоблоків АЕС України знизили потужність через ракетну атаку РФ

Повітряні сили про масовану атаку РФ: збили 161 ворожу ціль, ефективно працювали F-16

В Сухопутних військах заявили про масштабну трансформацію

"Укренерго" збільшило обсяги відключень світла через масовану атаку на енергетику

Лідер Китаю не приїде на інавгурацію Трампа – ЗМІ

Усі новини...
Латвія
У Латвії вимагають покарати громадянина Естонії та Росії за осквернення меморіалу
Латвійська AirBaltic розробила план відновлення польотів до України
Естонія та Латвія також заборонили в'їзд Іванішвілі та іншим грузинським посадовцям
Останні новини
14:06
В Україну йдуть морози: вночі до -14°
14:04
Одразу після війни Міносвіти планує повернути 100 тисяч іноземних студентів в Україну
14:03
Макрон назвав ім'я нового прем'єра Франції
13:53
Суд у Гаазі зобов’язав РФ компенсувати збитки "Нафтогазу" за втрачені активи у Криму
13:51
У Брюсселі заснували Коаліцію жінок-лідерок для підтримки миру та демократії
13:50
Уряд звільнив главу інституту нацпам'яті Дробовича
13:48
документЗасуджений за держзраду прикордонник з Волині просить видати його Росії
13:43
Маск хоче перетворити космічну базу SpaceX в Техасі на місто
13:34
фотоНа Донеччині військовий посадовець змушував підлеглих працювати на свою родину й забирав виплати
13:28
В команді Трампа думають над авіаударами по Ірану, щоб стримати ядерну програму – WSJ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: