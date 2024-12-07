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Росіяни запускали ударні безпілотники з півдня

Тетяна Олійник, Ольга Глущенко Субота, 7 грудня 2024, 04:32
Росіяни запускали ударні безпілотники з півдня
Фото - Getty Images

Увечері 6 грудня російська армія запустила ударні безпілотники на територію України з південного напрямку.

Джерело: Повітряні сили в Telegram

Деталі: О 21:25 повідомили про загрозу дронів для Херсонської та Миколаївської областей.

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О 21:47 з'явились дані про безпілотники з Херсонщини на Дніпропетровщину.

О 21:53 стало відомо про дрони з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.

О 22:11 повідомили, що "Шахеди" на сході Кіровоградщини продовжують рух на північ; нова група "Шахедів" з Херсонщини прямує на Миколаївщину; група "Шахедів" над акваторією Чорного моря курсує на Одещину.

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О 22:41 військові попередили про:

  • "Шахеди" на півдні Полтавщини курсом на Миргород;
  • групу "Шахедів" у центрі Миколаївщини курсом на захід;
  • групу "Шахедів" на Одещині, південніше Білгород-Дністровського курсом на північний захід;
  • нову групу "Шахедів" з Чорного моря, яка наближається до Одещини, в районі Затоки.

О 23:19 повідомили про:

  • "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на північний схід;
  • групу "Шахедів" на межі Миколаївщини та Кіровоградщини курсом на північ;
  • групу "Шахедів" на півночі Одещини, яка рухається уздовж кордону з Молдовою на північний захід;
  • "Шахеди" на півдні Миколаївщини рухаються уздовж Тилігульського лиману на північний захід.

О 23:40 стало відомо про:

  • "Шахеди" на півночі Полтавщини - курсом на Сумщину;
  • "Шахеди" з Кіровоградщини на Черкащину;
  • групу "Шахедів" у центрі Одещини - курс на південь;
  • групу "Шахедів" на півночі Одещини - курс на Вінниччину.

Окремо військові попередили про "Шахеди" на Умань зі сходу. О 23:53 тривогу оголосили на Київщині.

О 00:10 Повітряні сили оновили інформацію про рух ворожих БпЛА Україною. Зокрема, вони повідомили про:

  • "Шахеди" на межі Полтавщини та Сумщини курсом на південь;
  • БпЛА з Черкащини курсом на Київщину та Вінниччину;
  • групу "Шахедів" на півдні Вінниччини, яка рухається уздовж кордону з Молдовою на захід.

О 00:29 Повітряні сили повідомили, що:

  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на південь;
  • "Шахеди" на Київщині  у напрямку Києва;
  • Група "Шахедів" на півдні Вінниччини  курсом на Чернівецьку, Хмельницьку області.
  • Група "Шахедів" на півночі Вінниччини  курсом на Житомирщину.
  • "Шахеди" на півночі Одещини курсом на Кіровоградщину.

Станом на 00:56 стало відомо, що:

  • "Шахеди" на межі Полтавщини та Сумщини  курсом на схід;
  • "Шахеди" на межі Київщини та Житомирщини  курсом на північ;
  • група "Шахедів" на півдні Хмельниччині курсом на Хмельницький, Старокостянтинів.
  • "Шахеди" з Кіровоградщини курсом на Миколаївщину.

О 4:31 Повітряні сили повідомили, що ворожі БпЛА рухаються з Черкащини на Київщину.

О 4:39 стало відомо, що російські дрони летять з Київщини на Чернігівщину.

Після 5 ранку вони змінили курс і почали рух з Чернігівщини на Київщину.

Оновлено: О 7:39 Повітряні сили оголосили відбій загрози застосування ударних БпЛА.

повітряна тривогаШахедвійна
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