DeepState оновив карту і повідомив про просування ворога на Донеччині

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 7 грудня оновили карту і повідомили про просування росіян у Торецьку і біля чотирьох населених пунктів Донецької області.

Джерело: DeepState

Деталі: Згідно з даними проєкту, ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку Донецької області.

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Що передувало: Напередодні ввечері Генштаб повідомляв, що на фронті від початку доби 6 грудня відбулось 163 бої, на Курахівському та Покровському напрямках найгарячіша ситуація.

У ніч проти 6 грудня аналітики проєкту DeepState оновили карту, повідомивши, що росіяни окупували Новопустинку, Старі Терни, Іллінку, Новодмитрівку на Донеччині.