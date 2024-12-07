У Конотопі пролунав вибух до оголошення тривоги – мер
Субота, 7 грудня 2024, 06:36
Вранці 7 грудня в місті Конотоп Сумської області через російську атаку балістикою вибух пролунав до оголошення повітряної тривоги.
Джерело: мер Конотопа Артем Семеніхін, Сумська ОВА
Деталі: Про перший вибух Семеніхін повідомив о 6:17.
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Він зазначив, що росіяни атакують місто балістикою з окупованого Криму.
Семеніхін зазначив, що сигнали повітряної тривоги пролунали після вибуху.
Оновлено: Пізніше в Сумській ОВА уточнили, що 7 грудня ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади.
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І додали, що наслідки удару з’ясовуються.