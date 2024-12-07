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Іран евакуйовує своїх військових та цивільних з Сирії

Роман ПетренкоСубота, 7 грудня 2024, 14:56
Іран евакуйовує своїх військових та цивільних з Сирії
башар асад, фото: ТАСС

Іран у п'ятницю вранці почав евакуацію своїх військових командирів і особового складу з Сирії, що свідчить про нездатність Ірану допомогти утримати при владі президента Башара Асада через новий наступ повстанців.

Джерело: The New York Times

Деталі: Серед евакуйованих до сусідніх Іраку і Лівану були вищі командири іранських сил "Кудс", зовнішньої гілки Корпусу вартових ісламської революції, повідомили офіційні особи.

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ЗМІ зазначає, що цей крок став знаменним поворотом для Асада, уряд якого Іран підтримував протягом 13-річної громадянської війни в Сирії, і для Ірану, який використовував Сирію як ключовий маршрут для постачання зброї "Хезболлі" в Лівані.

За словами іранських офіційних осіб, двоє з яких є членами Корпусу вартових, деякі іранські дипломатичні працівники, члени їхніх сімей та іранські цивільні особи також були евакуйовані з Сирії.

За словами іранських і регіональних чиновників, евакуація була оголошена в посольстві Ірану в Дамаску, а також на базах Корпусу вартових ісламської революції. Принаймні частина співробітників посольства вже виїхала.

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Нагадаємо: Сирійські повстанці заявили про контроль над південним містом Дараа та знесли там пам'ятник колишньому президенту Сирії Хафезу аль-Асаду, батьку Башара Асада.

СиріяІран
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