Іран евакуйовує своїх військових та цивільних з Сирії
Іран у п'ятницю вранці почав евакуацію своїх військових командирів і особового складу з Сирії, що свідчить про нездатність Ірану допомогти утримати при владі президента Башара Асада через новий наступ повстанців.
Джерело: The New York Times
Деталі: Серед евакуйованих до сусідніх Іраку і Лівану були вищі командири іранських сил "Кудс", зовнішньої гілки Корпусу вартових ісламської революції, повідомили офіційні особи.
ЗМІ зазначає, що цей крок став знаменним поворотом для Асада, уряд якого Іран підтримував протягом 13-річної громадянської війни в Сирії, і для Ірану, який використовував Сирію як ключовий маршрут для постачання зброї "Хезболлі" в Лівані.
За словами іранських офіційних осіб, двоє з яких є членами Корпусу вартових, деякі іранські дипломатичні працівники, члени їхніх сімей та іранські цивільні особи також були евакуйовані з Сирії.
За словами іранських і регіональних чиновників, евакуація була оголошена в посольстві Ірану в Дамаску, а також на базах Корпусу вартових ісламської революції. Принаймні частина співробітників посольства вже виїхала.
Нагадаємо: Сирійські повстанці заявили про контроль над південним містом Дараа та знесли там пам'ятник колишньому президенту Сирії Хафезу аль-Асаду, батьку Башара Асада.