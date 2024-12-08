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У ніч на неділю росіяни запускали по Україні ударні БпЛА з різних напрямків

Катерина Тищенко, Іван Д'яконовНеділя, 8 грудня 2024, 02:50
У ніч на неділю росіяни запускали по Україні ударні БпЛА з різних напрямків
"Шахеди", ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері та протягом ночі російські війська атакували Україну ударними безпілотниками з різних напрямків.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 20:21 загрозу ударних БпЛА було оголошено на Харківщині та Донеччині.

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Згодом Повітряні сили повідомили, що група ударних БпЛА на межі Харківської та Донецької областей рухається в південно-західному напрямку.

О 20:31 з'явилося повідомлення про ударний БпЛА на Запоріжжі, курсом на Дніпропетровщину.

Станом на 20:56:

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  • Група БпЛА на півдні Харківщини, курс західний.
  • Група БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Павлоградський район.
  • Декілька груп БпЛА на межі Харківської та Донецької областей у південно-західному напрямку.

О 21:10 загрозу ударних БпЛА оголосили в Чернігівській області.

Станом на 21:27:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини у південно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
  • Дніпро – рух ударних БпЛА з півдня у напрямку міста.

Станом на 21:55

  • Група БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку (Чернігів).
  • Декілька груп БпЛА через Сумщину у південно-західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині курсом на Сумщину.
  • БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
  • Декілька груп БпЛА на Дніпропетровщині у північно-західному напрямку.
  • Декілька груп БпЛА на Харківщині, курс західний.
  • Декілька груп БпЛА на Донеччині у південно-західному напрямку.
  • Група БпЛА на Запоріжжі, курс на Дніпропетровщину.

Станом на 23:30:

  • БпЛА на межі Черкащини та Київщини курсом на захід.
  • Група БпЛА з Сумщини на Чернігівщину.
  • БпЛА на півночі Чернігівщини.
  • БпЛА з Кіровоградщини на Миколаївщину.
  • Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

О 23:45 військові повідомили про групу ударних БпЛА на Київщині, які рухаються у напрямку Білоцерківського району. Також повідомили про ударний БпЛА з Кіровоградщини на Вінниччину.

О 23:57 Повітряні сили попередили про ударний БпЛА, який рухається у напрямку Києва з півдня.

Станом на 00:06:

  • Група БпЛА з Сумщини на Полтавщину.
  • Декілька груп БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
  • БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини курсом на захід.

Станом на 01:23:

  • БпЛА на межі Житомирщини та Київщини.
  • БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини.

О 04:51 військові повідомили про ударний БпЛА на Житомирщині, який постійно змінює курс.

Оновлено: О 05:36 Повітряні сили оголосили про відбій загрози ударних БпЛА по областях.

безпілотникиповітряна тривога
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