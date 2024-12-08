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Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Христина Бондарєва, Роман ПетренкоНеділя, 8 грудня 2024, 14:42
Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським
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Президент Франції Емманюель Макрон останніми днями працював над тим, щоб переконати Дональда Трампа в рамках візиту в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері провести спільну зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Axios з посиланням на два джерела,  "Європейська правда"

Деталі: Одне джерело повідомило, що спочатку Трамп не погоджувався на зустріч, але врешті-решт змінив свою думку.

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Інше джерело, знайоме з ходом зустрічі, повідомило, що вона тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною". 

Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було прийнято незадовго до неї.

Зеленський повідомив, що зустріч була "хорошою і продуктивною", і додав, що вони обговорили ситуацію на місцях і "справедливий мир", а також домовилися продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.

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Зустріч відбулася, коли Трамп готується вступити на посаду через шість тижнів і розпочати дипломатичний процес для припинення війни між Росією та Україною.

Трамп після зустрічі з Зеленським у Парижі та на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни. 

Президент Зеленський у неділю заявив, що Україні необхідний справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили.

МакронЗеленськийТрампФранція
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